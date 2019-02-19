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Киевские радикалы устроили марш против полиции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Маршем под лозунгом "Бандера, вставай!" прошли в Киеве радикалы запрещенной группировки "С14" (запрещена в РФ). Они выступали против действий полиции.
В начале февраля националисты пытались взять штурмом полицейский участок. При задержании радикалов офицер крикнул: "Ложись, бандера". Полицейского теперь могут посадить: возбуждено уголовное дело. А вот экстремистам, атаковавшим с ножами и битами отделение полиции, ничего не будет. Их отпустили, сообщает телеканал "Россия 24". Более того, руководителей МВД еще и заставили извиниться перед боевиками.
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Происшествия , МВД
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