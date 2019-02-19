Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Нюрнберге ввели режим ЧС из-за бомбы времен Второй мировой войны 

ТАСС + ещё 6 51 минуту назад
Фото: EPA
Власти германского города Нюрнберг объявили режим чрезвычайной ситуации после обнаружения в городе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA.
По его данным, снаряд весом 250 кг в с взрывателем обнаружили в понедельник утром в районе Хёфен на западе города. Саперы планировали обезвредить бомбу к вечеру. Работы осложнились тем, что применение традиционного способа обезвреживания с использованием химического взрывателя замедленного действия оказалось невозможно.
Как отмечает агентство, пожарные эвакуировали 8 тыс. человек из близлежащих районов на время проведения работ. Режим ЧС позднее был также объявлен в соседнем городе Фюрт, расположенном в семи километрах к западу от Нюрнберга.
В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров — фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
При обнаружении авиабомб власти проводят эвакуацию, чтобы свести риск для жизни людей к минимуму. До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года. Тогда временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Задержан врио главы подмосковного Дзержинского по подозрению в должностном преступлении Источник: начальника отдела организации дознания ФТС подозревают во взятке на $140 тыс. В Каире в результате взрыва погибли двое полицейских
Комментарии
Происшествия , Другое , ИА DPA , Нюрнберг
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение