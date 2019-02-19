СМИ: в Нюрнберге ввели режим ЧС из-за бомбы времен Второй мировой войны

Власти германского города Нюрнберг объявили режим чрезвычайной ситуации после обнаружения в городе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA

По его данным, снаряд весом 250 кг в с взрывателем обнаружили в понедельник утром в районе Хёфен на западе города. Саперы планировали обезвредить бомбу к вечеру. Работы осложнились тем, что применение традиционного способа обезвреживания с использованием химического взрывателя замедленного действия оказалось невозможно.

Как отмечает агентство, пожарные эвакуировали 8 тыс. человек из близлежащих районов на время проведения работ. Режим ЧС позднее был также объявлен в соседнем городе Фюрт, расположенном в семи километрах к западу от Нюрнберга.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров — фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

При обнаружении авиабомб власти проводят эвакуацию, чтобы свести риск для жизни людей к минимуму. До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года. Тогда временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.