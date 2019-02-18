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Учившего лайкать мемы россиянина оштрафовали 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Движение Время
Центральный районный суд Челябинска оштрафовал активиста движения «Открытая России» Дениса Ибрагимова на 10 тысяч рублей за лекцию «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», сообщает «ОВД-Инфо».
Ибрагимова признали виновным по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»). Открытая онлайн-лекция была посвящена частичной декриминализации 282 статьи УК («Возбуждение ненависти либо вражды») и прошла 28 ноября в одном из офисных центров.
«По мнению обвинения, с помощью правозащитного вебинара про мемы я подрывал основы конституционного строя России и реализовывал деятельность какой-то британской организации, к которой я не имею никакого отношения. Какой урон я нанес свободе слова и обороноспособности страны, мне так и не сказали», — пояснил Ибрагимов изданию.
Против Ибрагимова дали показания студенты первого курса юридического факультета Челябинского государственного университета, которых сотрудники правоохранительных органов просили прослушать лекцию.
«Открытая Россия» признана нежелательной организацией на территории России решением Генпрокуратуры в 2017 году.
18 января на российского врача Яну Антонову завели административное дело из-за публикации в соцсети ролика, в котором говорилось об обращении к депутатам Государственной Думы с просьбой выделить из федерального бюджета деньги на строительство десяти школ в Краснодаре для тысяч детей. Видеозапись содержала символику «Открытой России».
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