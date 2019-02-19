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ФСБ задержала мэра российского города 

Lenta.ru + ещё 11 2 минуты назад
Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, градоначальника подозревают в должностном преступлении.
Официальных комментариев о задержании Грибинюченко нет.
Ранее Грибинюченко был главой Пушкинского муниципального района Московской области.
5 февраля бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. До этого Генпрокуратура обнаружила у него имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.
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Происшествия , Видео , Александр Шестун , ФСБ , Генпрокуратура РФ
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