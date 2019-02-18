Участники банды Гагиева и он сам отказались от суда присяжных

Аслан Гагиев и еще 11 участников банды, на счету которых — более 60 убийств, в ходе предварительных слушаний уголовного дела в Московском окружном военном суде отказались от рассмотрения дела судом присяжных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.