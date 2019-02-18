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Участники банды Гагиева и он сам отказались от суда присяжных 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Аслан Гагиев и еще 11 участников банды, на счету которых — более 60 убийств, в ходе предварительных слушаний уголовного дела в Московском окружном военном суде отказались от рассмотрения дела судом присяжных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
"Сегодня в ходе предварительных слушаний дела все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей. Суд пока не принял окончательного решения по данному вопросу, предварительные слушания не закончены, они продолжатся 20 февраля", — сказала она.
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