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Молодой москвич надругался над 14-летней школьницей в подъезде жилого дома 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
Надругавшегося над школьницей молодого москвича задержала полиция. Об этом сообщает Вести.ru.
Как стало известно, инцидент произошел в минувшую субботу на северо-западе столицы. 14-летняя школьница возвращал домой, а молодой человек караулил за ней. Как только девочка вошла в подъезд, он проследовал за ней.
Школьница была вынуждена подняться на последний этаж жилого дома, где насильник и совершил неправомерные действия. Утверждают, что он несколько раз ударил девочку, а уже после изнасиловал.
На крик школьницы отозвались соседи, которые спугнули молодого человека. Он оставил всю одежду в подъезде и выбежал на улицу без нижнего белья.
По данным «МК», злоумышленник взят под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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