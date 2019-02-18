Молодой москвич надругался над 14-летней школьницей в подъезде жилого дома

Надругавшегося над школьницей молодого москвича задержала полиция. Об этом сообщает Вести.ru.

Как стало известно, инцидент произошел в минувшую субботу на северо-западе столицы. 14-летняя школьница возвращал домой, а молодой человек караулил за ней. Как только девочка вошла в подъезд, он проследовал за ней.

Школьница была вынуждена подняться на последний этаж жилого дома, где насильник и совершил неправомерные действия. Утверждают, что он несколько раз ударил девочку, а уже после изнасиловал.

На крик школьницы отозвались соседи, которые спугнули молодого человека. Он оставил всю одежду в подъезде и выбежал на улицу без нижнего белья.

По данным «МК», злоумышленник взят под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.