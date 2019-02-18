Российские пограничники задержали судно Южной Кореи

Пограничники задержали в российских водах южнокорейское судно по подозрению в незаконном лове, передает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Южной Кореи.

Судно, на борту которого находились 11 человек, было отбуксировано в Находку, к ним из Владивостока направились сотрудники южнокорейского консульства.

Уточняется, что моряки направились на ловлю краба из порта Ульчжин.

Название судна не сообщается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали японское рыболовное судно, которое также вело незаконную добычу краба в Приморье.