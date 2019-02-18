Таксист выстрелил в пассажира в Москве

В центре Москвы водитель такси выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на 2-й Фрунзенской улице у дома номер 12.

По словам собеседника агентства, таксист подвозил нетрезвых пассажиров. В какой-то момент между водителем и пассажирами возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате таксист выстрелил одному из клиентов в живот.

После этого водитель уехал. Позже полицейские нашли на месте происшествия травматический пистолет и две гильзы.

В каком состоянии находится пострадавший пассажир, не уточняется.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что всего за несколько дней декабря 2018 года москвичи лишились почти двух миллионов рублей после поездок с таксистами. Одна из самых крупных краж произошла 23 декабря: после поездки мужчина остался без смартфона за 60 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей с карты.

В январе 2019-го Telegram-канал Mash сообщил о таксисте, который сговорился с грабителями и привез к ним в засаду своих пассажиров. Менеджер крупной московской компании и его друг взывали такси в Фили. Когда они покинули автомобиль, их встретили трое грабителей. Они ударили менеджера, серьезно избили его друга и забрали у них кошелек и телефон.