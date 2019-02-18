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Появились подробности инцидента с потерявшимся в лесу шестилетним ребенком 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Потерявшегося в московском лесопарке «Лосиный остров» шестилетнего ребенка нашли с пакетом на голове. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщается в Telegram-канале «112».
По словам водителя, нашедшего мальчика, ребенок шел по дороге в мешке.
«Мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками. Он самостоятельно не мог его снять. И я не мог самостоятельно его снять, пришлось разрезать ножом скотч», — рассказал он.
Сотрудники заправки на 105-м километре МКАД, куда привели малыша, подтвердили эту информацию. По их словам, сам ребенок рассказал, что мама накануне его целый день не кормила и оставила его в лесу за то, что он попытался утопить собаку. Медики диагностировали у мальчика вторую степень переохлаждения.
«112» также опубликовал видео, на котором видно, как закутанного в одеяло ребенка помещают в машину скорой помощи.
По данным канала, мать с сыном возвращались из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (Сергиев Посад, Московская область) вечером 17 февраля. Женщина возила ребенка к местному священнику, так как считает, что он мог бы помочь с его психическими проблемами. Однако служителя на месте не оказалось. По пути домой родительница остановилась на МКАД, чтобы погулять в парке «Лосиный остров».
Ранее сообщалось, что ребенок провел в московском лесопарке всю ночь. Мать якобы пыталась отыскать его самостоятельно, и пришла в полицию только около 06:00, чтобы написать заявление о пропаже. Женщина заявила, что сын убежал сам.
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