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Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком
Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком

Петербуржец из ревности разбил женщине автомобиль 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: ТАСС
В Пушкинский районный суд рассматривается дело в отношении петербуржца, который обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает «Петербургский дневник».
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, повредил автомобиль понравившейся ему девушки.
Инцидент произошел в июле 2018 года.
Известно, что молодой человек пришел в ярость, когда знакомая отказала ему во взаимности.
Отверженный подошел к машине женщины и нанес по кузову автомобиля несколько ударов.
В результате на крыше, заднем крыле, крышке багажника и переднем крыле Volkswagen Polo образовались вмятины.
Ущерб от сцены ревности составил 78 тысяч рублей.
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