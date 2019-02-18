Петербуржец из ревности разбил женщине автомобиль

В Пушкинский районный суд рассматривается дело в отношении петербуржца, который обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает «Петербургский дневник».

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, повредил автомобиль понравившейся ему девушки.

Инцидент произошел в июле 2018 года.

Известно, что молодой человек пришел в ярость, когда знакомая отказала ему во взаимности.

Отверженный подошел к машине женщины и нанес по кузову автомобиля несколько ударов.

В результате на крыше, заднем крыле, крышке багажника и переднем крыле Volkswagen Polo образовались вмятины.

Ущерб от сцены ревности составил 78 тысяч рублей.