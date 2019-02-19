В Москве неизвестные напали на двоих прохожих

Четыре человека на севере Москвы напали на двоих прохожих и отобрали сумку с документами, неизвестных разыскивает полиция , сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествие произошло по адресу: улица Флотская, дом 98.

"У двоих мужчин, по предварительным данным, четверо неизвестных, угрожая словами, забрали сумку с документами и скрылись", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции на месте, ведется поиск нападавших. "Сумма ущерба устанавливается", — добавили в пресс-службе.