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В Москве неизвестные напали на двоих прохожих 

РИА Новости + ещё 6 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека на севере Москвы напали на двоих прохожих и отобрали сумку с документами, неизвестных разыскивает полиция, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествие произошло по адресу: улица Флотская, дом 98.
"У двоих мужчин, по предварительным данным, четверо неизвестных, угрожая словами, забрали сумку с документами и скрылись", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции на месте, ведется поиск нападавших. "Сумма ущерба устанавливается", — добавили в пресс-службе.
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