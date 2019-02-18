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Суд подтвердил законность ареста обвиняемого в краже картины Куинджи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал законным арест Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.
"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова — без удовлетворения", — сказал судья.
Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Похищенная картина была обнаружена на территории стройки в Одинцовском районе Подмосковья, на следующий день после ареста Чуприкова она была передана музею.
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Защита обвиняемого в краже картины Куинджи просит смягчить ему обвинение Источник: в центре Донецка произошел взрыв СК завел дело после исчезновения мальчика в заповеднике "Лосиный остров" в Москве
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Происшествия , Архип Куинджи , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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