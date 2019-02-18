Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Шестилетний мальчик выжил после ночи в московском лесу 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Ребенка, потерявшегося в парке "Лосиный остров", передали медикам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, добавив, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства исчезновения шестилетнего мальчика.
По данным СМИ, ребенок ночь провел в лесопарке "Лосиный остров". Мальчик нашелся живым через три часа после того, как его мать написала заявление о пропаже.
"Сегодня в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее шестилетний сын потерялся в парке "Лосиный остров" во время прогулки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ребенок найден. Он передан бригаде скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве Агентству "Москва".
Известно, что ребенок пропал еще накануне. Однако до раннего утра 18 февраля родители вели поиски самостоятельно. Мать мальчика обратилась в полицию в 06:00, а уже в 09:00 он сам вышел к автозаправке в районе Гольяново. Увидев ребенка, работники АЗС вызвали экстренные службы.
Сейчас мальчика осматривают врачи. По предварительным данным, угрозы для его здоровья нет.
Москва24: последние новости
Задержанный за кражу картину Куинджи признал вину Семь деревьев упали в Москве из-за ветра Полиция задержала 18 человек после стрельбы на юго-востоке Москвы
Комментарии2
Происшествия , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Происшествия
Названа причина взрывов в Донецке
Происшествия Армия
СК прокомментировал слова матери Децла
Шоу-бизнес
В центре Донецка прогремели три взрыва
Происшествия
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Оружие Армия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Маневры союзников: что Лукашенко получил в Сочи
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение