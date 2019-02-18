Шестилетний мальчик выжил после ночи в московском лесу

Ребенка, потерявшегося в парке "Лосиный остров", передали медикам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, добавив, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства исчезновения шестилетнего мальчика.

По данным СМИ, ребенок ночь провел в лесопарке "Лосиный остров". Мальчик нашелся живым через три часа после того, как его мать написала заявление о пропаже.

"Сегодня в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее шестилетний сын потерялся в парке "Лосиный остров" во время прогулки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ребенок найден. Он передан бригаде скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве Агентству "Москва".

Известно, что ребенок пропал еще накануне. Однако до раннего утра 18 февраля родители вели поиски самостоятельно. Мать мальчика обратилась в полицию в 06:00, а уже в 09:00 он сам вышел к автозаправке в районе Гольяново. Увидев ребенка, работники АЗС вызвали экстренные службы.

Сейчас мальчика осматривают врачи. По предварительным данным, угрозы для его здоровья нет.