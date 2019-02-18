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В деле Azino 777 появились новые фигуранты 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В организации нелегального онлайн-казино Azino 777, помимо россиянина, подозреваются двое граждан Украины — Александр Плахтий и Оксана Алиева. Об этом говорится в постановлении киевского суда, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что ранее фамилия Алиевой в материалах СМИ об Azino 777 не фигурировала.
Постановление суда, с которым ознакомилось издание, прежде нигде не публиковалось. В материалах говорится, что в рамках дела полиция провела несколько обысков, в том числе в квартире Алиевой и у гендиректора киевской компании «Софтанза» Ирины Брусьо. В ходе обысков были найдены компьютеры, с которых поддерживалась работа онлайн-казино, мобильные терминалы и базы с данными пользователей. Найти подозреваемых не удалось, в связи с чем правоохранительные органы готовят запрос в Интерпол.
Алиева, судя по открытым источникам, в 2010–2012 годах занимала пост главы службы маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а позже работала на аналогичной должности в Укрэксимбанке. Журналистам «Коммерсанта» она заявила, что не имеет к Azino 777 никакого отношения.
Предполагаемым создателем Azino 777 в начале февраля был назван 33-летний россиянин Альберт Валиахметов. Регистрация домена в 2013 году совпала по времени с тем периодом жизни Валиахметова, когда он «часто ездил в Казань и Киев». В 2014 году он также создал на Украине фирму «Роял Гейм», которая, по данным украинских следователей, администрировала работу казино.
Журнал РБК указывал на связь Azino 777 с украинской IT-компанией Lucky Labs, которую основали россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов. В документах украинского суда они не фигурируют. По словам Токарева, Lucky Labs — аутсорсер, который занимается разработкой софта и алгоритмизацией процессов, но не имеет отношения к управлению казино.
Нелегальное казино Azino 777 — один из крупнейших рекламодетелей в российском интернете. В 2018 году его сайт был заблокирован Роскомнадзором, но продолжает работать по другому адресу в международной доменной зоне.com.
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Происшествия , Роскомнадзор , Сбербанк России , МВД , Интерпол , РБК
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