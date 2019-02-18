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Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком
Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком

Ингуш украл невесту и заинтересовал полицию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: "Кавказская пленница"
На жителя Ингушетии по имени Абдулкарим написали заявление в полицию из-за похищение невесты. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Северный Кавказ».
По информации издания, 23-летний мужчина похитил 33-летнюю женщину по имени Лейла прямо с ее рабочего места. С заявлением в полицию обратился ее брат. Газета уточняет, что пара давно знакома, но благословение на их союз семья девушки не дала.
Традиция похищения невест возродилась на Северном Кавказе в начале 1990-х годов. С ней идет серьезная борьба: при любом поступившем в полицию заявлении возбуждаются уголовные дела.
Например, в 2018 году жителя Ингушетии задержали за попытку похищения невесты. Как установили следователи, мужчина затащил девушку в автомобиль Mercedes-Benz и увез, чтобы на ней жениться. О ее похищении в дежурную часть сообщил брат, который запомнил номера иномарки.
В 2017 году в Госдуму был внесен законопроект, по которому за похищение невест предусматривалась бы уголовная ответственность. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил против инициативы, пояснив, что уголовная ответственность за похищение человека уже предусмотрена российским законодательством, напоминает «Кавказский узел».
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Происшествия , Юнусбек Евкуров , Госдума
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