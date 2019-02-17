В Москве двое мужчин погибли в результате драки

Двое мужчин погибли в результате драки на юго-востоке столицы, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда "скорой", второй мужчина скончался в больнице. Следователи также установили, что драка произошла на бытовой почве в связи с ранее произошедшим конфликтом между работниками автомойки.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", — сообщила Иванова.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.