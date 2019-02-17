Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Будем стрелять: Порошенко пишет историю успеха Украины
Будем стрелять: Порошенко пишет историю успеха Украины

В Москве двое мужчин погибли в результате драки 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Р-Спорт
Двое мужчин погибли в результате драки на юго-востоке столицы, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, 17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда "скорой", второй мужчина скончался в больнице. Следователи также установили, что драка произошла на бытовой почве в связи с ранее произошедшим конфликтом между работниками автомойки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", — сообщила Иванова.
Она добавила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Происшествия , СКР , Москва
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение