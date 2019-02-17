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СМИ: В Канаде в результате схода поезда с рельсов произошел разлив нефти 

РИА Новости + ещё 5
Фото: ТАСС
Разлив неочищенной нефти произошел в результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Манитоба, сообщает местная газета Winnipeg Free Press.
Как пишет издание, 37 цистерн товарного состава сошли с рельсов в 03.30 в субботу по местному времени (12.30 субботы мск), в результате чего произошел частичный разлив неочищенной нефти. Издание отмечает, что инцидент произошел на одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады.
Информация о пострадавших или возгорании не поступала. Экологическое подразделение канадской железной дороги оцепило место происшествия и занялось его очисткой. Площадь разлива нефти не сообщается.
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