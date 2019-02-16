Суд отправил под арест основателя Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд заключил под стражу гражданина США — инвестора Майкла Калви . По мнению следствия, он и пять других фигурантов дела похитили 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Сам Калви свою вину отрицает.

суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Гражданин США Майкл Kалви проходит по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Он заключен под стражу до 13 апреля.

Как утверждает следствие, бизнесмен может скрыться из России , находясь на свободе и имея американское гражданство. Кроме того, Калви может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Адвокаты просили суд поместить Калви под домашний арест по месту жительства в Москве или отпустить под залог в 5 млн рублей.

Поручительства за Калви суду передали ряд российских предпринимателей, включая директора группы Ozon Александра Шульгина и генерального директора группы ЕСН Бориса Красновского, передает «Интерфакс»

По итогам заседания адвокат Калви Дмитрий Савочкин заявил, что намерен обжаловать арест. «Обязательно обжалуем», — сказал он.

Основателю Baring Vostok Майклу Калви вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он и еще пять фигурантов — сотрудников компании причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Максимальное обвинение по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S. C. A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Калви отрицает свою вину и эти выводы следствия. «Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно стоила от 2 млрд до 3 млрд руб. — к таким выводам пришел независимый оценщик», — сказал Калви накануне на заседании суда, когда избирали меру пресечения для других фигурантов, цитирует его РБК.

Уголовное дело возбудили 13 февраля по материалам ФСБ России . Расследование в отношении Калви и его предполагаемых подельников ведет Следственный комитет

«Как видно из представленных следствием материалов, настоящее уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России», — заявил адвокат другого Максима Владимирова на заседании суда.

По информации РБК, банк «Восточный» и два его акционера признаны по делу потерпевшими.

Напомним, что Baring Vostok — фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом $3,7 млрд Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — «Яндекс» , Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».

Дело заведено на основе показаний миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (4,8% акций). Он вошел в капитал банка вместе в другими акционерами банка «Юниаструм» во главе с Артемом Аветисяном (доля в объединенном банке 32,5%), после объединения двух банков в 2016 году.

Показания миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова Калви объясняет корпоративным конфликтом, развернувшимся ранее между фондами Baring Vostok и акционерами банка «Восточный».

По данным РБК, инвесткомпания Baring Vostok в 2018 году начала разбирательство в Лондонском международном арбитраже против группы акционеров во главе с Аветисяном. Иски касались десятка сделок с признаками мошенничества, сказал в суде Калви.

По мнению американского инвестора, Юсупов, давая показания против Калви, пытается создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде.

Кроме того, в 2018 году ЦБ предписал банку досоздать дополнительные резервы более чем на 19 млрд руб., что потребовало докапитализации на 5 млрд руб. Первоначально ее планировалось провести пропорционально долям владения, и Аветисян давал обязательство внести свою часть в увеличение капитала, но потом стало понятно, что у этой части акционеров недостаточно средств, рассказал Калви. Baring Vostok выразила готовность внести в капитал 5 млрд руб. самостоятельно.

По словам Калви, Юсупов теперь пытается усилить свои переговорные позиции. Цель акционера — поднять цену акции при размещении допэмиссии банка «Восточный», которую выкупит Baring Vostok. В таком случае доля Аветисяна и связанных с ним акционеров практически не уменьшится. При этом именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке с «Первым коллекторским бюро» (ПКБ), утверждает инвестор.