«Крыша проломила пять этажей»: очевидцы об обрушении в Петербурге

Очевидцы произошедшего в Петербурге обрушения перекрытий рассказали подробности произошедшего, передает "Фонтанка.ру"

"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу", — рассказал студент второго курса.

По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая.

Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.

Инцидент произошел в 17.40 в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).