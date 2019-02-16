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«Крыша проломила пять этажей»: очевидцы об обрушении в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: vk.com © spb_today
Очевидцы произошедшего в Петербурге обрушения перекрытий рассказали подробности произошедшего, передает "Фонтанка.ру".
"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу", — рассказал студент второго курса.
По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая.
Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.
Инцидент произошел в 17.40 в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).
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