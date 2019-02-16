Очевидцы произошедшего в Петербурге обрушения перекрытий рассказали подробности произошедшего, передает "Фонтанка.ру".
"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу", — рассказал студент второго курса.
По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая.
Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.
Инцидент произошел в 17.40 в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).