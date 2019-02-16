Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выехал на место происшествия в здании университета, где произошло обрушение, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
"Александр Дмитриевич выехал на место происшествия", — сказала представитель администрации.
Сообщение о происшествии в образовательном учреждении на улице Ломоносова, дом 9 поступило вечером в субботу. По данным администрации объекта, во время строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.