Врио губернатора Петербурга Беглов выехал на место ЧП в здании университета

"Александр Дмитриевич выехал на место происшествия", — сказала представитель администрации.

Сообщение о происшествии в образовательном учреждении на улице Ломоносова, дом 9 поступило вечером в субботу. По данным администрации объекта, во время строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.