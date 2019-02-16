Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под завалами частично обрушившегося в Петербурге университета могут находиться десятки людей 

Рамблер 59 минут назад
Десятки людей могут находиться под завалами обрушившегося здания института в Петербурге. Об этом сообщает администрация Центрального района города. Пор данным местных властей, в ловушке могли оказаться не менее 21 человека.
Сегодня в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия со второго по пятый этажи. Информацию о ЧП подтвердили в МЧС России.
«На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, эвакуировано около 60 человек.
Уже есть предварительная причина ЧП — нарушение технических требований при ремонте. Количество людей под завалами пока неизвестно.
На месте работают 14 единиц техники и 54 человека личного состава.
Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Катастрофы
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение