Под завалами частично обрушившегося в Петербурге университета могут находиться десятки людей

Десятки людей могут находиться под завалами обрушившегося здания института в Петербурге . Об этом сообщает администрация Центрального района города. Пор данным местных властей, в ловушке могли оказаться не менее 21 человека.

Сегодня в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия со второго по пятый этажи. Информацию о ЧП подтвердили в МЧС России

«На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, эвакуировано около 60 человек.

Уже есть предварительная причина ЧП — нарушение технических требований при ремонте. Количество людей под завалами пока неизвестно.

На месте работают 14 единиц техники и 54 человека личного состава.