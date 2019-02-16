В Горсуде Петербурга ищут мину 

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Национальная Служба Новостей + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ведется проверка здания Санкт-Петербургского городского суда в связи с получением электронного письма о минировании. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
«На электронную почту Санкт-Петербургского городского суда и пресс-службы судов поступило письмо о заминировании здания по адресу Бассейная, 6. Информация была передана в правоохранительные органы. На текущий момент здание проверяется», — сказано в официальном заявлении.
Сообщение о минировании различных городских зданий поступили в городское управлении МЧС в течение субботы. Ее проверкой занимается полиция.
В столичном регионе телефонные террористы активизировались в последние дни. Ложно «заминировано» было около 200 объектов. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН ранее назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.
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