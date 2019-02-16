По Москве и Петербургу прокатилась волна «минирований»

Правоохранительные органы проверили четыре торговых центра сети «Капитолий» в Москве , об угрозе которых ранее в субботу сообщили неизвестные, сообщил источник в экстренных службах.

«Были проверены здания ТЦ на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Севастопольском проспекте. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — сообщил источник ТАСС.

Проверка также не подтвердила эту информацию в ТЦ «Капитолий» на Правобережной улице.

Уточняется, что из ТЦ на улице Миклухо-Маклая в связи с поступившим сообщением об угрозе взрыва эвакуировали 700 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в свою очередь сообщили об эвакуации гостиницы «Россия» в связи с заявкой от полиции.

Источник ТАСС в силовых структурах города сообщил, что всего субботним утром были эвакуированы посетители ряда торгово-развлекательных центров. «Всего 10 объектов», — сообщил он.

По словам другого источника, эвакуации проходят из-за анонимных звонков об опасности.