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По Москве и Петербургу прокатилась волна «минирований» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы проверили четыре торговых центра сети «Капитолий» в Москве, об угрозе которых ранее в субботу сообщили неизвестные, сообщил источник в экстренных службах.
«Были проверены здания ТЦ на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Севастопольском проспекте. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — сообщил источник ТАСС.
Проверка также не подтвердила эту информацию в ТЦ «Капитолий» на Правобережной улице.
Уточняется, что из ТЦ на улице Миклухо-Маклая в связи с поступившим сообщением об угрозе взрыва эвакуировали 700 человек.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в свою очередь сообщили об эвакуации гостиницы «Россия» в связи с заявкой от полиции.
Источник ТАСС в силовых структурах города сообщил, что всего субботним утром были эвакуированы посетители ряда торгово-развлекательных центров. «Всего 10 объектов», — сообщил он.
По словам другого источника, эвакуации проходят из-за анонимных звонков об опасности.
Накануне сотрудников «Русского радио» и телеканала «Звезда» эвакуировали в Москве из-за анонимных сообщений о минировании.
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Происшествия , МЧС , МВД , ТК "Звезда" , Русское Радио , ИТАР-ТАСС , Москва , Санкт-Петербург
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