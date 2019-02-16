Названа причина обрушения в здании в Петербурге

МЧС Санкт-Петербурга назвало предварительную причину обрушения перекрытий в здании исследовательского университета в Санкт-Петербурга, передает "Бумага".

Сообщается, что предварительная причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.

По данным администрации Центрального района Петербурга, под завалами находятся 21 человек.