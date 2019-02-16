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Названа причина обрушения в здании в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 25 2 часа назад
Фото: govoritmoskva.ru
МЧС Санкт-Петербурга назвало предварительную причину обрушения перекрытий в здании исследовательского университета в Санкт-Петербурга, передает "Бумага".
Сообщается, что предварительная причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.
По данным администрации Центрального района Петербурга, под завалами находятся 21 человек.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Санкт-Петербург
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