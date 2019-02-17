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Под Челябинском воспитатель детсада забыла двухлетнего малыша на улице 

РИА Новости + ещё 5 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по информации СМИ о двухлетнем мальчике, которого воспитатель детсада в городе Озерск забыла на закрытой уличной веранде после прогулки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Челябинской области.
Согласно данным, информация о том, что в одном из детсадов Озерска воспитатель после прогулки оставила на закрытой уличной веранде двухлетнего мальчика, появилась в региональных СМИ.
"По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, плач малыша услышала женщина, которая проходила возле детсада.
Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Образование , Общество , СКР , Челябинск , Челябинская Область
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