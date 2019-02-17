Под Челябинском воспитатель детсада забыла двухлетнего малыша на улице

Следователи проводят проверку по информации СМИ о двухлетнем мальчике, которого воспитатель детсада в городе Озерск забыла на закрытой уличной веранде после прогулки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Челябинской области

Согласно данным, информация о том, что в одном из детсадов Озерска воспитатель после прогулки оставила на закрытой уличной веранде двухлетнего мальчика, появилась в региональных СМИ.

"По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, плач малыша услышала женщина, которая проходила возле детсада.

Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.