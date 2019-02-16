Люди погибли от угарного газа в Воронеже 

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Воронеже. Инцидент произошёл в одном из домов в Прозоровском переулке.
По некоторым данным, также в результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Все они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что два подростка 13 и 17 лет погибли, отравившись, предположительно, угарным газом в Альметьевске в республике Татарстан. По информации МЧС, подростки почувствовали себя плохо после посещения бани в частном доме.