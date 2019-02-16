Люди погибли от угарного газа в Воронеже

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Воронеже. Инцидент произошёл в одном из домов в Прозоровском переулке.

По некоторым данным, также в результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Все они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее News.ru писал, что два подростка 13 и 17 лет погибли, отравившись, предположительно, угарным газом в Альметьевске в республике Татарстан. По информации МЧС, подростки почувствовали себя плохо после посещения бани в частном доме.