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Люди погибли от угарного газа в Воронеже 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Воронеже. Инцидент произошёл в одном из домов в Прозоровском переулке.
По некоторым данным, также в результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка. Все они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что два подростка 13 и 17 лет погибли, отравившись, предположительно, угарным газом в Альметьевске в республике Татарстан. По информации МЧС, подростки почувствовали себя плохо после посещения бани в частном доме.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ
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