Инспекторы ГИБДД спасли ребёнка из огня в Кемерово

Сотрудники ГАИ помогли пятилетнему мальчику и его матери выбраться из горящего здания в Кемерово . Полицейские через окно вынесли малыша на руках.

Ирины Волк. Экипаж ГИБДД службы получил информацию о возгорании в доме по улице Рутгерса и направился на место ЧП. Там служители правопорядка услышали крики о помощи, передаёт РИА Новости сообщение официального представителя МВД России

«Путь к выходу женщине и ее больному пятилетнему ребёнку был отрезан огнем, и они не могли выйти самостоятельно», — отметила она.

Ранее News.ru сообщал, что пожар вспыхнул в одном из жилых многоквартирных домов города Дальнегорска в Приморском крае. Несмотря на сильное задымление, вызванное горением электрощитовой, огнеборцы спасли из горящей квартиры 14 человек.