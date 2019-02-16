Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инспекторы ГИБДД спасли ребёнка из огня в Кемерово 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ГАИ помогли пятилетнему мальчику и его матери выбраться из горящего здания в Кемерово. Полицейские через окно вынесли малыша на руках.
Экипаж ГИБДД службы получил информацию о возгорании в доме по улице Рутгерса и направился на место ЧП. Там служители правопорядка услышали крики о помощи, передаёт РИА Новости сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк.
«Путь к выходу женщине и ее больному пятилетнему ребёнку был отрезан огнем, и они не могли выйти самостоятельно», — отметила она.
Ранее News.ru сообщал, что пожар вспыхнул в одном из жилых многоквартирных домов города Дальнегорска в Приморском крае. Несмотря на сильное задымление, вызванное горением электрощитовой, огнеборцы спасли из горящей квартиры 14 человек.
News.ru: последние новости
Люди погибли под поездом в Подмосковье Домашние животные набросились на младенца в Томске Общественник: полиция знала, что в кафе будут стрелять
Происшествия , Пожары , Ирина Волк , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Кемерово
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери
Шоу-бизнес Статьи
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
Наука и техника Статьи
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
Зеленский или Порошенко? Вакарчук сделал свой выбор
Статьи В мире
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение