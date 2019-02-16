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На востоке Китая рухнул жилой дом: более 10 человек оказались под завалами 

Вести.Ru + ещё 5 16 минут назад
Фото: epa
В субботу, 16 февраля, в городе Фучжоу на востоке Китая обрушился жилой дом. В результате ЧП под завалами оказались более 10 человек. Такие данные сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван".
Как уточняется, инцидент произошел около 5:50 по местному времени (00:50 по времени Москвы). В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Им уже удалось вызволить из-под обломков семерых человек, передает ТАСС. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их всех направили в ближайшую больницу.
Правоохранители выясняют причины случившегося. Ведутся следственные мероприятия.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Китай
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