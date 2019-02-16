На востоке Китая рухнул жилой дом: более 10 человек оказались под завалами

Фото: epa

В субботу, 16 февраля, в городе Фучжоу на востоке Китая обрушился жилой дом. В результате ЧП под завалами оказались более 10 человек. Такие данные сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван". Как уточняется, инцидент произошел около 5:50 по местному времени (00:50 по времени Москвы). В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Им уже удалось вызволить из-под обломков семерых человек, передает ТАСС . Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их всех направили в ближайшую больницу. Правоохранители выясняют причины случившегося. Ведутся следственные мероприятия.