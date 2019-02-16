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Судан оказался полностью отрезанным от электричества 

ТАСС + ещё 4 24 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Судан в пятницу вечером оказался полностью отключенным от электричества. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.
Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что "Национальный центр управления подтвердил полное отключение сети и отметил, что инженеры и техники начали процесс перезапуска станций и постепенного восстановления питания сетей".
С начала 2018 года это уже четвертое полное отключение электроэнергии в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года.
В настоящее время Египет и Судан реализуют совместный проект по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт.
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Происшествия , Судан
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