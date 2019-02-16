Коммунальщики счистили с крыши снег, лёд и вывески

Коммунальщики очистили крышу многоэтажки от снега, наледи и вывесок магазинов в Тихвине Ленинградской области . Снежные глыбы, летевшие с крыши, сшибали облицовку с расположенных на первом этаже магазинов в доме № 8 по ул. К. Маркса.

Соответствующие фото и видео выложены в соцсетях. Люди делают замечания рабочим, но те не обращают внимания на проходящих мимо людей и кидают вниз снег и лёд.

Вниз летят и вывески магазинов, у магазина «Пятёрочка» вывеска полностью рухнула вниз, что вызвало иронию пользователей.

«Весело Пятёрочка отметила своё 20-летие. Конкуренты постарались, хорошо, что без жертв», — пишет в комментариях один из них.

Другие заступаются за рабочих, аргументируя тем, что наледь вполне могла бы рухнуть на голову прохожим. Третьи задаются вопросом, за сей счёт будут восстанавливаться повреждения.

Ранее News.ru сообщал, что коммунальные службы российских городов внезапно оказались бессильными перед достаточно традиционной для страны «проблемой» — зимой. К коллапсу, вызванному снегом, прибавилась смертность от падения сосулек. Часто крыши, под которыми погибли люди, продолжают не чиститься. Чиновники, оправдывая неспособность переломить ситуацию, уже начинают ссылаться на саботаж снизу, как это происходит в Петербурге.