Школьницу с билетом выгнали из автобуса в Казани

Кондуктор выгнала из автобуса девочку, которая не стала покупать новый билет, так как у неё был другой. Инцидент произошёл в Казани на маршруте № 45.

Бабушка школьницы рассказала, что внучка засиделась у неё в гостях. Вечером женщина проводила подростка до остановки и дала ей денег на одну поездку.

«На другой остановке её должны были встретить родители. Но в десять вечера внучка позвонила родителям, сказала, что на остановке «Закиева» их попросили пересесть на другой 45-й автобус», — рассказала пенсионерка.

Работники общественного транспорта обещали пассажирам, что при пересадке их билеты сохранятся, однако кондуктор начала требовать от школьницы приобрести новый билет, на который у той не было денег. В связи с этим она была вынуждена выйти из автобуса и пройти пешком более 10 остановок.

Мать девочки подала жалобу на действия кондуктора в Комитет по транспорту исполкома, передаёт ProKazan.

Ранее News.ru писал, что конфликт произошёл в автобусе №77 в районе улицы Декабристов в Перми. Кондуктор напала на пожилую женщину, у которой с собой не было пенсионного удостоверения. При этом у пенсионерки оказался специальный проездной, а также чек о его оплате. Несмотря на это, кондуктор отказалась продавать женщине билет.