В Анапе затравили разработчика «Новичка»

Химик Владимир Углев , которого называют одним из разработчиков «Новичка», рассказал, что по Анапе (он там живет) расклеили листовки с его фото и подписью «знать педофила в лицо». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам Углева, впервые он обнаружил клеветнические листовки 14 февраля на двери офиса, где он работает. Затем он увидел несколько листовок в других местах.

На листовках, помимо его фото, поместили его ФИО, дату рождения и точный адрес. В них утверждается, что мужчина с фотографии «знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки», а затем просит их прислать «откровенные фото».

Ученый подчеркнул, что в тот же день, когда он заметил листовки, к нему домой пришли полицейские.

Они сообщили химику об обращениях граждан, затем начали искать в его ноутбуке и планшете «фото с малолетками» и сделали снимки его квартиры. На следующий день Углев пришел в полицию, там у него сняли отпечатки пальцев.

Следственном комитете «Русской службе Би-би-си» заявили, что материалов по Углеву к ним не поступало. В полиции Анапы не стали отрицать факт его проверки, но деталей не уточнили.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что Углев дал несколько интервью СМИ, в которых рассказывал о разработке «Новичка». Издание «Проект» называло его ученым, которому удалось синтезировать вещество класса «Новичок».

По данным The Bell, в апреле 2018-го Углева сбила машина, он заявлял, что наезд не был спланированным.

По версии британских властей, экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018-го были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов.