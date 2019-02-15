Сотрудники телеканала "Звезда" эвакуированы из здания и в настоящий момент ждут окончания проверки после звонка о "минировании", подтвердили РИА Новости в пресс-службе канала.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители приступили к проверке бизнес-центра "Гамма" на юге Москвы, а также офисных зданий на проспекте Мира и на 3-й Хорошевской улице после поступивших сообщений с угрозой "минирования". В здании на проспекте Мира, 126 находится офис телеканала "Звезда".
"Нас в соответствии с планом эвакуации эвакуировали, службы, которые необходимы, оперативно приехали и проводят проверку. Проверка идет. Мы находимся вне здания", — сказал собеседник агентства.
В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.