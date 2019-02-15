Сотрудники телеканала «Звезда» эвакуированы после звонка о минировании

Сотрудники телеканала "Звезда" эвакуированы из здания и в настоящий момент ждут окончания проверки после звонка о "минировании", подтвердили РИА Новости в пресс-службе канала.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители приступили к проверке бизнес-центра "Гамма" на юге Москвы , а также офисных зданий на проспекте Мира и на 3-й Хорошевской улице после поступивших сообщений с угрозой "минирования". В здании на проспекте Мира, 126 находится офис телеканала "Звезда".

"Нас в соответствии с планом эвакуации эвакуировали, службы, которые необходимы, оперативно приехали и проводят проверку. Проверка идет. Мы находимся вне здания", — сказал собеседник агентства.

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.