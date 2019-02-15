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Москвич до смерти избил свою мать в ТиНАО 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: depositphotos/alexraths
Сотрудники полиции задержали 28-летнего москвича по подозрению в избиении до смерти своей матери.
Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в одной из квартир в Троицке было найдено тело женщины. Как установила экспертиза, она скончалась в результате обширной внутренней кровопотери, вызванной сочетанной травмой тела, множественными переломами ребер, разрывом легких, печени и правой почки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ее сын, он изобличен в преступлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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