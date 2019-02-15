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Опровергнута информация о найденном в Афганистане советском летчике 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ Александр Ковалев опроверг данные об обнаружении в Афганистане советского летчика, сбитого в 1987 году и желающего вернуться в Россию, передает ТАСС.
«Человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел», — сказал Ковалев.
О летчике ВВС СССР, найденном живым в Афганистане, рассказал в мае прошлого года глава межведомственной комиссии по делам военнопленных Минобороны Валерий Востротин, который также является сопредседателем аналогичной российско-американской комиссии.
В июне сообщалось, что это, предположительно, старший лейтенант Сергей Пантелюк и он может находиться в Пакистане. Новостью заинтересовались родственники и земляки офицера. Они выразили готовность опознать его в найденном человеке.
В газете за 1992 год нашли сделанный в Афганистане снимок, на который, предположительно, попал пропавший без вести во время войны летчик.
15 февраля 2019 года отмечается 30-летие со дня окончания вывода советских войск из Афганистане, находившихся там с декабря 1979 года. За всю многолетнюю компанию погибли 15 тысяч военнослужащих. Еще около 400 человек пропали без вести и оказались в плену.
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Происшествия , Александр Ковалев , Валерий Востротин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Афганистан
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