Опровергнута информация о найденном в Афганистане советском летчике

Председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ Александр Ковалев опроверг данные об обнаружении в Афганистане советского летчика, сбитого в 1987 году и желающего вернуться в Россию , передает ТАСС

«Человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел», — сказал Ковалев.

О летчике ВВС СССР, найденном живым в Афганистане, рассказал в мае прошлого года глава межведомственной комиссии по делам военнопленных Минобороны Валерий Востротин , который также является сопредседателем аналогичной российско-американской комиссии.

В июне сообщалось, что это, предположительно, старший лейтенант Сергей Пантелюк и он может находиться в Пакистане. Новостью заинтересовались родственники и земляки офицера. Они выразили готовность опознать его в найденном человеке.

В газете за 1992 год нашли сделанный в Афганистане снимок, на который, предположительно, попал пропавший без вести во время войны летчик.

15 февраля 2019 года отмечается 30-летие со дня окончания вывода советских войск из Афганистане, находившихся там с декабря 1979 года. За всю многолетнюю компанию погибли 15 тысяч военнослужащих. Еще около 400 человек пропали без вести и оказались в плену.