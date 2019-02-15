Российские полицейские пытками заставляли признаваться в хранении наркотиков

Ростовских полицейских Владислава Сергеева, Романа Халимова и Максима Сердюченко обвинили в пытках двух мужчин в подвале здания полиции с целью добиться признания в хранении наркотиков. Один из пострадавших подписал протокол под угрозой убийства, сообщает RT со ссылкой на источник в Управлении Следственного комитета России по Ростовской области

По предварительным данным, в мае 2018 года неизвестные в штатском схватили двоих жителей Ростова-на-Дону, ожидающих автобус на остановке, посадили их в иномарку с тонированными окнами и отвезли в отдел полиции №4. В пристройке здания находился подвал, где оперативники Халимов и Сердюченко проверили карманы задержанных и, ничего не найдя, велели им подписать протоколы о хранении наркотиков, предложив выбрать из мешка с разными видами запрещенных веществ по пакету. После того, как те отказались, оперативники заставили их раздеться, а потом приковали наручниками к перекладине под потолком и стали избивать, рассказал один из пострадавших.

«Приставляли нам к головам пистолет со взведенным курком, грозились пристрелить и закопать трупы», — говорится в показаниях.

После, по словам пострадавших, силовики привели в подвал некоего мужчину по кличке Чикатило. Тот разделся, и полицейские сфотографировали их вместе, угрожая обнародовать снимки в интернете. В результате пыток и давления один из задержанных подписал протокол. Его родителям сообщили, что они должны заплатить 30 тысяч рублей, чтобы их сын «доехал до СИЗО живым».

3 мая 2018 года против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). По словам его адвокатессы Татьяны Задорожной, он не хотел доказывать свою невиновность, опасаясь мести полицейских и публикации фотографий с голым мужчиной.

«По счастливой случайности, вскоре после того, как ребята побывали в подвале, сотрудники службы собственной безопасности МВД поймали начальника этого отдела полиции на другом преступлении — в здании полиции была найдена крупная партия наркотиков», — рассказала защитница.

Следственный комитет предъявил обвинения в превышении служебных полномочий, мошенничестве и получении взятки троим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. Оба оперативника находятся в СИЗО, начальник отдела скрывается. О Чикатило источник издания не сообщил.

В декабре 2018 года дело против пострадавшего ростовчанина закрыли, признав его невиновным. Однако он заявил, что до сих пор боится выходить на улицу, опасаясь мести.

17 января в Пскове задержали городского координатора движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и ее супруга Артема Милушкина. По словам Милушкина, сотрудники уголовного розыска следят за ним после задержания 4 ноября, когда он ехал на митинг против коррупции и произвола силовиков. Он добавил, что один из полицейских пообещал ему, что в следующий раз его поймают с наркотиками.