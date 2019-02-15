«Какой‐то врач притащил газовый баллон в дом»: соседи назвали возможного виновника взрыва в Красноярске

Соседи рассказали, что могло стать причиной взрыва в трехэтажном коттедже на улице Кандагарская в Красноярске . В результате хлопка бытового газа произошло обрушение, унесшее жизни двух человек.

«В 11-й квартире жил какой-то врач. Он и притащил баллон газовый в дом», — рассказали соседи.

Они видели, как мужчина затаскивал большой баллон, но когда это было, не помнят.

Взрыв в частном трехэтажном коттедже прогремел 14 февраля в 21:10 по местному времени (17:10 по Москве). Из-за взрывной волны обвалились стены на втором и третьем этажах. Полностью уничтожено несколько квартир. Десять квартир повреждены частично.

По данным МЧС, причиной случившегося вполне мог стать взрыв газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».