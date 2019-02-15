Соседи рассказали, что могло стать причиной взрыва в трехэтажном коттедже на улице Кандагарская в Красноярске. В результате хлопка бытового газа произошло обрушение, унесшее жизни двух человек.
«В 11-й квартире жил какой-то врач. Он и притащил баллон газовый в дом», — рассказали соседи.
Они видели, как мужчина затаскивал большой баллон, но когда это было, не помнят.
Взрыв в частном трехэтажном коттедже прогремел 14 февраля в 21:10 по местному времени (17:10 по Москве). Из-за взрывной волны обвалились стены на втором и третьем этажах. Полностью уничтожено несколько квартир. Десять квартир повреждены частично.
По данным МЧС, причиной случившегося вполне мог стать взрыв газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. К ним привлечены 57 человек и 142 единицы спецтехники. Сотрудники МЧС спасли 12 человек, в том числе двух детей. На данный момент обнаружены тела двух погибших.