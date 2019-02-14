СМИ рассказали подробности расследования дела Арашукова

Аресту сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова , предшествовал доклад президенту полпреда в Северокавказском федеральном округе Александра Матовникова и главы контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова, сообщает РБК.

Как рассказали источники издания, у Арашуковых был конфликт с бывшим главой МВД Карачаево-Черкессии Казимиром Боташевым. В ведомстве накопилось большое количество жалоб на Арашуковых от жителей республики, у которых отнимали бизнес и недвижимость.

В 2017 года Боташев возглавил разведывательное управление Росгвардии в должности замначальника главного штаба федеральных войск. Он обратился к новому полпреду в СКФО генерал-лейтенанту Александру Матовникову, пишет РБК.

По данным издания, в полпредстве уже имелся большой объем материалов против Арашуковых, который Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передал начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову. Он и показал их президенту.

После этого в октябре 2018 года в командировку в Карачаево-Черкессию направили следователя Центрального аппарата СК Андрея Горбарчука, которого сопровождали сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ . Как отмечает РБК , ни один из следователей, кроме Горбарчука, не знал о ходе расследования.

Дело против Арашуковых возбудили на основе рапорта главы управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева. Источники издания сообщили, что СЭБ подключилась к сопровождению дела на поздней стадии.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Рауфа Арашукова и его отца. Сенатор был задержан утром 30 января прямо в зале заседания Совета Федерации . Ему вменяется участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.