Труп найден в здании МИД РФ 

На 19-м этаже здания Министерства иностранных дел (МИД) России обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, тело было найдено в туалете. «112» утверждает, что умерший оказался сотрудником МИДа, 68-летним Олегом Кривовым.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти на его теле нет.
Официально информацию о найденном теле пока не подтвердили.
Ранее в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИДа, 56-летний Петр Польшиков. Его тело нашли в квартире на Балаклавском проспекте. СМИ писали, что на теле обнаружили огнестрельное ранение. В министерстве заявили, что речь идет о несчастном случае, который не был связан с его служебной деятельностью.