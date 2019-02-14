Труп найден в здании МИД РФ

На 19-м этаже здания Министерства иностранных дел ( МИД России обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, тело было найдено в туалете. «112» утверждает, что умерший оказался сотрудником МИДа, 68-летним Олегом Кривовым.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на его теле нет.

Официально информацию о найденном теле пока не подтвердили.

Ранее в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИДа, 56-летний Петр Польшиков. Его тело нашли в квартире на Балаклавском проспекте. СМИ писали, что на теле обнаружили огнестрельное ранение. В министерстве заявили, что речь идет о несчастном случае, который не был связан с его служебной деятельностью.