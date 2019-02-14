В Приморье на уроке умерла школьница

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту гибели ученицы шестого классе общеобразовательной школы №12 во Владивостоке . Предполагается, что у ребёнка произошёл сердечный приступ.

8 февраля в 13:05 на пульт скорой помощи поступило сообщение о том, что 12 летнему ребёнку стало плохо, девочка потеряла сознание. Прибывшая автомашина скорой помощи-с реанимационной бригадой сообщили, что проводили реанимацию около 1,5 часа, но ребёнок скончался на месте.

«Среди причин произошедшего рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечный приступ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Приморского края начала проверку, в ходе которой выяснятся соблюдения условий и организации учебного процесса. Доследственная проверка проводится по факту гибели девочки.