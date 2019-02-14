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В Приморье на уроке умерла школьница 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту гибели ученицы шестого классе общеобразовательной школы №12 во Владивостоке. Предполагается, что у ребёнка произошёл сердечный приступ.
8 февраля в 13:05 на пульт скорой помощи поступило сообщение о том, что 12 летнему ребёнку стало плохо, девочка потеряла сознание. Прибывшая автомашина скорой помощи-с реанимационной бригадой сообщили, что проводили реанимацию около 1,5 часа, но ребёнок скончался на месте.
«Среди причин произошедшего рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечный приступ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Приморского края начала проверку, в ходе которой выяснятся соблюдения условий и организации учебного процесса. Доследственная проверка проводится по факту гибели девочки.
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Происшествия , Видео , Владивосток , Приморский Край
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