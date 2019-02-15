Полицейские Москвы станут робокопами

Очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц появятся в арсенале московских полицейских. Они позволят оперативно вычислять тех, кто находится в розыске. Мэрия столицы готовится оформить заказ на высокотехнологичный девайс.

Ответственным за проект назначен департамент информационных технологий. Там уже начали тестировать технологию, которая сейчас внедрена на 1,5 тыс. камер видеонаблюдения. Они подключены к базам данных о лицах, представляющих интерес для правоохранительных органов

Вместе с тем, обсуждать какие-либо детали проекта в департаменте отказываются, сообщает РБК. Там лишь отмечают, что регулярно тестируют технологии различных производителей.

Тем не менее, по некоторым данным, созданием приложения для применения технологии занимается компания Ntechlab, известная благодаря проекту FindFace. Она продемонстрировала соответствующее приложение с очками от японской компании Epson на ОС Android на отраслевом форуме «Технологии безопасности», который проходил с 12 по 14 февраля в Москве. Публичная презентация продукта запланирована на октябрь 2019 года во время выставки «Интерполитех».

В Ntechlab, впрочем, тоже возможное сотрудничество с мэрией Москвы никак не комментируют.

Технология распознавания лиц получила положительную оценку руководства полиции во время чемпионата мира по футболу 2018 года. С применением городской системы видеонаблюдения полиция раскрывает сотни преступлений в год, среди которых убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее News.ru сообщал, что Москва является в России главным местом внедрения интеллектуальных систем видеонаблюдения. В 2018 году распознавание лиц появилось в метро, а в 2019-м планируется оснастить этой технологией камеры на всей территории города. По данным столичной полиции, это уже помогло предотвратить 27 убийств, 77 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 165 разбойных нападений и более 300 грабежей.