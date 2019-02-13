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Девушек из СНГ спасли из рабства в Турции 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Сотрудники полиции Стамбула раскрыли и обезвредили группу преступников, которые в интернете заманивали девушек в Турцию и заставляли их оказывать сексуальные услуги. Во время проведения операции сотрудники правоохранительных органов освободили 35 гражданок Киргизии и Узбекистана.
Ранним утром сразу в семи районах столицы полицейские провели спецоперацию. Всего было задержано 85 человек, передаёт CNN Turk.
Силовики обследовали 30 квартир-борделей, в которых изъяли наркотики, а также пистолеты, самурайский меч и другое оружие.
Ранее News.ru писал, что полицейские Санкт-Петербурга обнаружили салон интим-услуг, расположенный в жилом доме. Там они нашли двух женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Одна из них оказалась гражданкой соседнего государства. «Контрольную закупку» делать не стали: по антуражу «храма любви» всё было слишком очевидно. Обе обольстительницы привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.
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Комментарии2
Происшествия , Ближний Восток , Криминал , МВД , CNN , Кыргызстан , Стамбул , Турция , Узбекистан
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