Девушек из СНГ спасли из рабства в Турции

Узбекистана. Сотрудники полиции Стамбула раскрыли и обезвредили группу преступников, которые в интернете заманивали девушек в Турцию и заставляли их оказывать сексуальные услуги. Во время проведения операции сотрудники правоохранительных органов освободили 35 гражданок Киргизии

Ранним утром сразу в семи районах столицы полицейские провели спецоперацию. Всего было задержано 85 человек, передаёт CNN Turk.

Силовики обследовали 30 квартир-борделей, в которых изъяли наркотики, а также пистолеты, самурайский меч и другое оружие.

Ранее News.ru писал, что полицейские Санкт-Петербурга обнаружили салон интим-услуг, расположенный в жилом доме. Там они нашли двух женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Одна из них оказалась гражданкой соседнего государства. «Контрольную закупку» делать не стали: по антуражу «храма любви» всё было слишком очевидно. Обе обольстительницы привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.