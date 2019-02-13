Сына главы Чебоксар поместили под арест за нападение на полицейского

Чувашский портал cheb.media в понедельник разместил информацию о том, что в ночь на 9 февраля сотрудники полиции при участии Росгвардии на улице Водопроводной в Чебоксарах задержали лимузин, в котором находились подозреваемые, сбежавшие с места массовой драки. Позже в отделе полиции один из задержанных ударил в лицо сотрудника патрульной службы. Ударившим полицейского был Олег Ладыков, сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, сообщается на сайте cheb.media.

"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Олега Ладыкова, подозреваемого в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу, суд избрал более мягкую меру пресечения и вынес постановление о домашнем аресте до 10 апреля. Ладыков подозревается по части 1 статью 138 УК РФ — "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", — рассказали в суде.