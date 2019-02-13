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Сына главы Чебоксар поместили под арест за нападение на полицейского 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: ТАСС
Сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова помещен под домашний арест на 2 месяца за сопротивление сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в Калининском районном суде Чебоксар.
Чувашский портал cheb.media в понедельник разместил информацию о том, что в ночь на 9 февраля сотрудники полиции при участии Росгвардии на улице Водопроводной в Чебоксарах задержали лимузин, в котором находились подозреваемые, сбежавшие с места массовой драки. Позже в отделе полиции один из задержанных ударил в лицо сотрудника патрульной службы. Ударившим полицейского был Олег Ладыков, сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, сообщается на сайте cheb.media.
"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Олега Ладыкова, подозреваемого в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу, суд избрал более мягкую меру пресечения и вынес постановление о домашнем аресте до 10 апреля. Ладыков подозревается по части 1 статью 138 УК РФ — "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", — рассказали в суде.
В следственном управлении СК по Чувашской республике комментировать ситуацию отказались, сославшись на тайну следствия.
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Комментарии7
Происшествия , Алексей Ладыков , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости , Чебоксары
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