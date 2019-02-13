Во Владивостоке школьник умер на уроке 

Следователи во Владивостоке устанавливают причины смерти мальчика, которому стало плохо на уроке в школе, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее местный портал Newsbox24 сообщил, что ученик 6 класса потерял сознание на уроке в одной из школ Владивостока. По данным издания, в учебном заведении не оказалось врача, поэтому за помощью побежали в соседнюю поликлинику, кроме того, долго пришлось ждать реанимационную бригаду. Мальчик скончался.
"Следственный отдел по Советскому району Владивостока проводит проверку по факту смерти мальчика. Назначены экспертизы, устанавливаются причины смерти", — сказал собеседник агентства.