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В Каракасе похищены и убиты двое военных 

Вести.Ru 12 февраля 2019
Фото: Global Look Press
ЧП произошло в районе Эль-Валье.
Сначала похитители запросили выкуп, однако родственники не смогли собрать нужную сумму. Тогда заложники были убиты, передает ТАСС. Ведется расследование.
С начала года в Венесуэле от рук преступников погибли уже семь военнослужащих и полицейских. Венесуэла занимает второе место в списке самых опасных городов мира. Рейтинг был составлен Гражданским советом по общественной безопасности и уголовной юстиции, который отмечает, что на каждые 100 тысяч жителей Венесуэлы приходится в среднем 111 убийств.
Плюс ко всему, Венесуэла в настоящий момент переживает кризис власти. Это еще более усугубляет обстановку в стране.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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