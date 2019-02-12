В Каракасе похищены и убиты двое военных

ЧП произошло в районе Эль-Валье.

Сначала похитители запросили выкуп, однако родственники не смогли собрать нужную сумму. Тогда заложники были убиты, передает ТАСС . Ведется расследование.

С начала года в Венесуэле от рук преступников погибли уже семь военнослужащих и полицейских. Венесуэла занимает второе место в списке самых опасных городов мира. Рейтинг был составлен Гражданским советом по общественной безопасности и уголовной юстиции, который отмечает, что на каждые 100 тысяч жителей Венесуэлы приходится в среднем 111 убийств.

Плюс ко всему, Венесуэла в настоящий момент переживает кризис власти. Это еще более усугубляет обстановку в стране.