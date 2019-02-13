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Пьяную Алехину сняли с рейса в Испании 

Рамблер + ещё 9 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Участницу Pussy Riot Марию Алехину сняли с рейса в аэропорту Барселоны. Как сообщает El Mundo, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По данным издания, сотрудники Гражданской гвардии Испании вывели из самолета Алехину и ее спутника, члена команды Riot days Tour.
Как отмечает El Mundo, когда самолет собирался взлетать, произошло «недоразумение», которое «усугубили» алкоголь и языковые проблемы. В итоге командир воздушного судна решил остановить взлет.
Источник ТАСС в гражданской авиации уточнил, что испанские правоохранители не задерживали Алехину.
Алехина побывала в Испании с турне Riot days Tour. Ее команда выступила в Бильбао, Мадриде, Валенсии и Барселоне, после чего они должны были отправиться в Милан.
Источники El Mundo среди организаторов выступлений россиян в Испании описали тур как «настоящий кошмар» с «разрушенными» комнатами в отелях, выброшенной из окон мебелью и постоянными конфликтами.
Комментарии6
Происшествия , В мире , Европа , Общество , ИТАР-ТАСС , Испания
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