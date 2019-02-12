«Коптевский маньяк» отсудил деньги у «Почты России»

Салехардский городской суд обязал « Почту России » выплатить 200 рублей пожизненно осуждённому за убийство четырёх женщин Сергею Застынчану. Мужчина требовал от компании в сто раз больше.

Истец просил компенсировать моральный вред (21 тыс. рублей), штраф (10,5 тыс. рублей) и цену отправки писем (96 рублей). Он отправлял их в региональный суд через администрацию ИК-18, где отбывает наказание. Однако корреспонденции были потеряны по вине ответчика, сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте инстанции.

Судья принял решение частично удовлетворить иск: организация одна выплатить 200 рублей за моральный вред и 100 рублей в качестве штрафа.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 17 февраля.