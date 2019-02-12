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«Коптевский маньяк» отсудил деньги у «Почты России» 

News.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Сергей Булкин/News.r
Салехардский городской суд обязал «Почту России» выплатить 200 рублей пожизненно осуждённому за убийство четырёх женщин Сергею Застынчану. Мужчина требовал от компании в сто раз больше.
Истец просил компенсировать моральный вред (21 тыс. рублей), штраф (10,5 тыс. рублей) и цену отправки писем (96 рублей). Он отправлял их в региональный суд через администрацию ИК-18, где отбывает наказание. Однако корреспонденции были потеряны по вине ответчика, сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте инстанции.
Судья принял решение частично удовлетворить иск: организация одна выплатить 200 рублей за моральный вред и 100 рублей в качестве штрафа.
Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 17 февраля.
Как ранее писал News.ru, «Почта России» задумалась о замене продажи пива в своих отделениях на реализацию медикаментов после заявления губернатора Мурманской области Марины Ковтун.
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Происшествия , Марина Ковтун , Почта России
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