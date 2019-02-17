Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции «желтые жилеты» напали на машину с полицейскими 

РИА Новости + ещё 41
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Участники движения "желтых жилетов" напали на проезжавшую через пробку во французском Лионе полицейскую машину, сообщает телеканал BFMTV.
На видеозаписи, которую сняли находившиеся в машине полицейские, видно, как демонстранты кидают в автомобиль предметы, бьют по нему палками, один из участников акции пытается запрыгнуть на капот. Девушка-полицейский, находившаяся за рулем, через некоторое время начинает плакать. В это время коллега ее успокаивает и подсказывает, как лучше ехать в пробке.
Как отмечает телеканал, девушка-водитель стала помощником полицейских всего два месяца назад.
Профсоюз полиции Франции опубликовал в Twitter сообщение, в котором осудил "радикализацию хулиганов". Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в Twitter назвал произошедшее "невыносимым насилием".
Очередная, четырнадцатая акция движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже и других французских городах.
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. В прошлую субботу, 9 февраля, состоялась тринадцатая по счету протестная акция "желтых жилетов".
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии
Происшествия , Франция
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение