Во Франции «желтые жилеты» напали на машину с полицейскими

Участники движения "желтых жилетов" напали на проезжавшую через пробку во французском Лионе полицейскую машину, сообщает телеканал BFMTV.

На видеозаписи, которую сняли находившиеся в машине полицейские, видно, как демонстранты кидают в автомобиль предметы, бьют по нему палками, один из участников акции пытается запрыгнуть на капот. Девушка-полицейский, находившаяся за рулем, через некоторое время начинает плакать. В это время коллега ее успокаивает и подсказывает, как лучше ехать в пробке.

Как отмечает телеканал, девушка-водитель стала помощником полицейских всего два месяца назад.

Профсоюз полиции Франции опубликовал в Twitter сообщение, в котором осудил "радикализацию хулиганов". Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в Twitter назвал произошедшее "невыносимым насилием".

Очередная, четырнадцатая акция движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже и других французских городах.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. В прошлую субботу, 9 февраля, состоялась тринадцатая по счету протестная акция "желтых жилетов".