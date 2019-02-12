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Суд арестовал аспиранта МГУ Мифтахова по делу о хулиганстве 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Головинский суд Москвы арестовал до 7 марта аспиранта МГУ Азата Мифтахова, ранее подозревавшегося в изготовлении взрывчатки, а теперь в хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь суда.
Мифтахову инкриминируют события годичной давности, когда кто-то бросил дымовую шашку в офис "Единой России".
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания. Следствие попросило Балашихинский суд заключить подозреваемого под стражу, но суд лишь продлил на 72 часа срок задержания, дав время на сбор дополнительных доказательств. Затем следствие отозвало материалы из суда, поскольку "основания для избрания меры пресечения отпали". Однако в этот же день его снова задержали, но по новому делу — о вандализме. Теперь же студенту, по словам адвоката, вменяют хулиганство.
Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее заявил РИА Новости, что в университете "следят за ситуацией" и по итогам разбирательства решат, какие меры принимать в отношении аспиранта.
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Происшествия , Виктор Садовничий , МГУ , Единая Россия , РИА Новости , Москва
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