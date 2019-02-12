Суд арестовал аспиранта МГУ Мифтахова по делу о хулиганстве

Головинский суд Москвы арестовал до 7 марта аспиранта МГУ Азата Мифтахова, ранее подозревавшегося в изготовлении взрывчатки, а теперь в хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь суда.

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Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания. Следствие попросило Балашихинский суд заключить подозреваемого под стражу, но суд лишь продлил на 72 часа срок задержания, дав время на сбор дополнительных доказательств. Затем следствие отозвало материалы из суда, поскольку "основания для избрания меры пресечения отпали". Однако в этот же день его снова задержали, но по новому делу — о вандализме. Теперь же студенту, по словам адвоката, вменяют хулиганство.