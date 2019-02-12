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В Уфе локализовали пожар в автоцентре 

РИА Новости + ещё 11 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Пожарные локализовали возгорание в здании автоцентра в Уфе на площади порядка 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в управлении МЧС Башкирии.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в Уфе на Индустриальном шоссе горит третий этаж и кровля здания автомобильного центра на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Пожар тушат 40 человек.
"В настоящее время пожар локализован, опасности распространения огня на другие здания и постройки нет. В пожаре никто не пострадал. Тушение продолжается", — сказал представитель башкирского МЧС.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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