В Уфе локализовали пожар в автоцентре 

Пожарные локализовали возгорание в здании автоцентра в Уфе на площади порядка 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в управлении МЧС Башкирии.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в Уфе на Индустриальном шоссе горит третий этаж и кровля здания автомобильного центра на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Пожар тушат 40 человек.
"В настоящее время пожар локализован, опасности распространения огня на другие здания и постройки нет. В пожаре никто не пострадал. Тушение продолжается", — сказал представитель башкирского МЧС.