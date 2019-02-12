В Уфе локализовали пожар в автоцентре

Ранее МЧС РФ сообщало, что в Уфе на Индустриальном шоссе горит третий этаж и кровля здания автомобильного центра на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Пожар тушат 40 человек.